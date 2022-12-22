Okan Buruk Keçiörengücü maçının ardından fikstür isyanında bulundu!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında Ankara ekiplerinden Keçiörengücü ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelede Galatasaray rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk A Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş: 22.12.2022 23:37 Güncelleme: 22.12.2022 23:48

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu. Maçın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: Bugün için baktığımızda, hafta sonu için bir planımız vardı. En geç maçını oynayan takım bizdik. Diğer takımlar avantajlı Salı günü oynadılar. Biz Perşembe akşam oynadık, Pazar günü tekrar maçımız olduğu için kadromuzu idareli kullandık. Lucas, Mertens ve Kerem'i az süreli kullanmak zorundaydık. Hastalık ve sakatlıklarımız oldu. Yusuf rahatsız olduğu için kullanamadık. Ben dahil hastayım takımda. Penaltıyı atsaydık daha farklı olabilirdi. Yan hakem ofsaytı göremedi, o gol olsaydı uzatmalara gidebilirdi. Rakibimizi de tebrik ediyorum, güzel bir mücadele oldu. Sergio takımla beraber çalışmalara başladı, hafta sonu takımda olacak. Mauro Icardi'nin sadece sakatlığı var. Yusuf 1-2 gün içinde takıma geri dönecektir. Hamza da dönecek. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Tek eksiğimiz Icardi, onun dönmesini ve takıma adapte etmek istiyoruz. İsteğimiz ve arzumuz iyi. Pazar günü dolu taraftara oynamak istiyoruz.

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