GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ ZTK MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS maçı ne zaman? Saat kaçta? İşte maçın 11'leri

GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ ZTK MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS maçı ne zaman? Saat kaçta? Maçın 11'leri

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçı Çağdaş Altay yönetecek. Galatasaray ile Keçiörengücü, son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş: 22.12.2022 20:11 Güncelleme: 22.12.2022 20:40

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Galatasaray evinde Spor Toto 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma öncesi 2 takımın ilk 11'leri açıklandı.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin Bayram, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış Yılmaz, Seferovic

Keçiörengücü: Boran, Erhan, Haşim, Batuhan, Muharrem, Mikail, Bekir, Abdullah, Camara, Olawoyin, Ali

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