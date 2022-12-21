Trabzonspor Samsunspor: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 5. Tur karşılaşmasında Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi Trabzonspor rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek son 16'ya kalmayı başardı. İşte haberin detayları...

Giriş: 21.12.2022 20:53 Güncelleme: 21.12.2022 21:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada 5.Tur mücadelesinde Süper Lig devlerinden Trabzonspor, Samsunspor'u konuk etti.

Mücadele Trabzonspor'un 3-0'lık galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla beraber Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u eleyerek turnuvada adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

Trabzonspor adına gol perdesini 10. dakikada Umut Bozok açtı.

Ardından ev sahibi Trabzonspor'da golleri 28. dakikada ve 79. dakikada Naci Ünüvar kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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