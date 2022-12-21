Trabzonspor Samsunspor: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada 5.Tur mücadelesinde Süper Lig devlerinden Trabzonspor, Samsunspor'u konuk etti.
Mücadele Trabzonspor'un 3-0'lık galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla beraber Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u eleyerek turnuvada adını son 16'ya yazdırmayı başardı.
Trabzonspor adına gol perdesini 10. dakikada Umut Bozok açtı.
Ardından ev sahibi Trabzonspor'da golleri 28. dakikada ve 79. dakikada Naci Ünüvar kaydetti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ