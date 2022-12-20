Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda çarşamba ve perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Çarşamba günü oynanacak Trabzonspor - Samsunspor maçını Kadir Sağlam, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını ise Burak Pakkan yönetecek. Perşembe günü oynanacak Galatasaray - Keçiörengücü maçında ise Çağdaş Altay düdük çalacak.

Giriş: 20.12.2022 14:23

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda çarşamba ve perşembe günü oynanacak maçları hakemleri açıklandı.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

ÇARŞAMBA

13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor (Direnç Tonusluoğlu)
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor (Cihan Aydın)
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
19.00 Trabzonspor - Samsunspor (Kadir Sağlam)
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor (Burak Pakkan)

PERŞEMBE

13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği (Mustafa Kürşad Filiz)
15.00 Konyaspor - Bodrumspor (Murat Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK - Boluspor (Ümit Öztürk)
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor (Mert Güzenge)
21.00 Galatasaray - Keçiörengücü (Çağdaş Altay)

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının hakemleri açıklandı
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