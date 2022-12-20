Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda çarşamba ve perşembe günü oynanacak maçları hakemleri açıklandı.
İŞTE MAÇ PROGRAMI
ÇARŞAMBA
13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor (Direnç Tonusluoğlu)
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor (Cihan Aydın)
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
19.00 Trabzonspor - Samsunspor (Kadir Sağlam)
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor (Burak Pakkan)
PERŞEMBE
13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği (Mustafa Kürşad Filiz)
15.00 Konyaspor - Bodrumspor (Murat Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK - Boluspor (Ümit Öztürk)
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor (Mert Güzenge)
21.00 Galatasaray - Keçiörengücü (Çağdaş Altay)