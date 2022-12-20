Sivasspor 5-2 Erokspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sivasspor farklı turladı!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor ile 2. Lig temsilcisi Esenler Erokspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 11, 25 ve 44. dakikadalarda Mustapha Yatabare, 52'de Erdoğan Yeşilyurt ve 79'da ise penaltıdan Max Gradel kaydetti. Konuk takımın golleri ise 36'da İdris Furat ve 59. dakikada Serhat Baştan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor son 16'ya yükselen taraf oldu. Erokspor ise turnuvaya veda etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ