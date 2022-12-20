Kasımpaşa 1-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ümraniyespor son 16'ya yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Spor Toto Süper Lig'in 2 temsilcisi Kasımpaşa ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı. İşte maçın golleri ve tüm detaylar...

Giriş: 20.12.2022 14:53 Güncelleme: 20.12.2022 14:55

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2 ekibi Kasımpaşa ile HangiKredi Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Ümraniyespor 2-1 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic ve 86'da Metehan Mimaroğlu kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 88. dakikada Yunus Mallı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor adını son 16'ya yazdırdı. Kasımpaşa ise kupaya veda eden taraf oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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