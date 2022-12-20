FENERBAHÇE İSTANBULSPOR ZTK MAÇI A SPOR İZLE 📺 | FB maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı merakla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında heyecan dorukta. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı lacivertli ekip, kazanarak bir üst tura geçmek istiyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 3 kulvarda mücadeleyi sürdürmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? A Spor canlı izle

Giriş: 20.12.2022 20:04 Güncelleme: 20.12.2022 21:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, King, Batshuayi

İstanbulspor: : Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

KAZANAN SON 16 TURUNA YÜKSELECEK
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenmesi halinde son 16 turuna kalacak. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ise lig lideri Fenerbahçe'yi yenerek kupa'da yoluna devam edebilmeyi amaçlıyor.

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