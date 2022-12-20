Başakşehir Göztepe maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret | A Spor ve canlı şifresiz izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor.
Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan bu mücadeleyi, haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Mahmut, Touba, Lima, Biglia, Deniz, Berkay, Mounir, Serdar, Okaka
Göztepe: Arda, Lukas Erhan, Emir, Marko, Uğur Kaan, Mesut, Tuğbey, Tijanic, Atanga, Ali, Kvasina
ASpor CANLI YAYIN
BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Göztepe maçı 20 Aralık Salı günü TSİ 19.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ