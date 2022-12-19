Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Türkiye'nin bir numaralı kupasında 19 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Salı günü saat 21.00'de oynanacak Fenerbahçe - İstanbulspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Ozan Ergün görev alacak.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

13.00 Kasımpaşa - HangiKredi Ümraniyespor (Ali Palabıyık)

13.00 MKE Ankaragücü - Tuzlaspor (Suat Arslanboğa)

15.00 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor (Turgut Doman)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor - Manisa FK (Tugay Kaan Numanoğlu)

19.00 Başakşehir - Göztepe (Zorbay Küçük)

21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor (Volkan Bayarslan)