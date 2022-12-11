A Spor'da heyecan devam

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 20 Aralık'tan itibaren devam edecek. 4 büyükler, 5. turda kupada boy gösterecek. F.Bahçe-İstanbulspor, Trabzonspor- Samsunspor, Beşiktaş-Ş.Urfaspor, Galatasaray-Keçiörengücü maçları oynanacak. Maçlar A Spor'dan ekranlara gelecek.

Giriş: 11.12.2022 06:50

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 20 Aralık'tan itibaren devam edecek. 4 büyükler, 5. turda kupada boy gösterecek. F.Bahçe-İstanbulspor, Trabzonspor- Samsunspor, Beşiktaş-Ş.Urfaspor, Galatasaray-Keçiörengücü maçları oynanacak. Maçlar A Spor'dan ekranlara gelecek.

5. TUR EŞLEŞMELERİ

20 ARALIK 2022 SALI
13.00 Kasımpaşa-Ümraniye R. Tayyip Erdoğan
13.00 Ankaragücü-Tuzlaspor Stadı açıklanmadı
15.00 Sivasspor-E.Erokspor Sivas 4 Eylül
17.00 Antalyaspor-Manisa FK Corendon P.Antalya
19.00 Başakşehir-Göztepe Fatih Terim
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor Ülker

21 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA
13.00 Giresun-Karacabey Bld. Çotanak S. Kompleksi
15.00 F.Karagümrük-Uşakspor Esenler Erokspor
17.00 Alanyaspor-Eyüpspor Kırbıyık Holding
19.00 Trabzonspor-Y.Samsun Şenol Güneş
21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor Vodafone Park

22 ARALIK 2020 PERŞEMBE
13.00 Kayserispor-Gençlerbirliği Enertürk Enerji
15.00 Konyaspor-Bodrumspor Konya Büyükşehir
17.00 Gaziantep FK-Boluspor Kalyon
19.00 A.Demirspor-Ç.Rizespor Yeni Adana
21.00 Galatasaray-Keçiörengücü Nef

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