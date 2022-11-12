Başkan Büyükekşi Turkuvaz Medya’ya teşekkür etti

Fair-Play vurgusu yapan Başkan Büyükekşi, "İlk 4 tur sonunda rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkan bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Hak edenin kazanacağı maçlar olması da en büyük hedefimiz. Kazandırdığı gelirin yanı sıra Avrupa kupalarına katlıma imkanı sağlayan kupaya isim sponsorluğu yapan ve katkı sağlayan Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum. Maçları yayınlayan Turkuaz Medya'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm futbolseverlerin fair-play içinde tribünlerde yer almasını ümit ediyorum" diye konuştu.