Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi!

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.



5'inci eleme turunda toplam 32 takımın seri başı sistemine göre eşleştiği müsabakalar, tek maçlı eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında, 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ: MAÇLAR FAIR-PLAY İÇİNDE OYNANSIN



TFF Başkanı Büyükekşi, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, "İlk 4 tur sonunda rakiplerini eleyen takımları tebrik ediyorum. Kupaya 5'inci turda başlayacak takımlara da başarılar diliyorum. Geriye kalan 4 turda bol gollü, mücadelesi olan maçları seyirciler takip etti. 5'inci turda mücadele edecek 32 takımın iyi maçlar oynayacağını temenni ediyorum. Fair-play içinde, iyi olanın kazanacağı maçlar olmasını diliyorum. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ediyor, seyircilerin de fair-play içinde tribünleri doldurmasını ümit ediyorum" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:



Trabzonspor - Samsunspor



Fatih Karagümrük - Uşakspor



Ankaragücü - Tuzlaspor



Beşiktaş - Şanlıurfaspor



Giresunspor - Karacabey Belediyespor



Antalyaspor - Manisa FK



Fenerbahçe - İstanbulspor



Kasımpaşa - Ümraniyespor



Başakşehir - Göztepe



Kayserispor - Gençlerbirliği



Alanyaspor - Eyüpspor



Sivasspor - Esenler Erokspor



Gaziantep FK - Boluspor



Adana Demirspor - Çaykur Rizespor



Konyaspor - Bodrumspor



Galatasaray - Ankara Keçiörengücü