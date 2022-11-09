Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda, 4. Eleme Turu'nda Giresunspor, TFF 2. Lig takımlarından Ankaraspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup edip bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Recep'in yerden pasında topla buluşan Engin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

53. dakikada ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bahattin, çektiği şert şutla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2

60. dakikada gelişen Giresunspor atağında rakip savunmadan seken topa gelişine vuran Savicevic, takımının ilk golünü kaydetti. 1-2

70. dakikada Giresunspor'da Savicevin'in pasında topla buluşan Sainz, rakip ceza yayından çektiği şutla skora dengeyi getirdi. 2-2

76. dakikada oyuncu değişikliği haklarını kullanan Ankaraspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Kurumuş, takımını 10 kişi bıraktı.

90+3. dakikada Giresunspor'da Savicevic'in uzak mesafeden kaleye çektiği şut, kaleci Bayram'dan sekerek ağlarla buluştu. 3-2