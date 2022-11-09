Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı CANLI izle! (BJK - Serik canlı yayın) Türkiye Kupası maçı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Serik Belediyespor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanan müsabakada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalıyor.



Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başladı. Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı. Tek maç eleme usulüyle yapılan 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.



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BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Tayfur, Atiba, Kerem, Oğuzhan, Alli, Redmond, Muleka

Serik Bld: Mehmet, Fırat, Mehmet, İsmet, Hasan Ali, Sergen, Erdoğan, Oğuzhan, Burak, Sebahattin, Muhammet



BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

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