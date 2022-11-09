BEŞİKTAŞ SERİK BELEDİYESPOR MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Serik Belediyespor'u konuk edecek. 4. tur maçında Turgut Doman görev yapacak. Beşiktaş'ta hedef kazanmak ve taraftarın gönlünü almak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İşte Beşiktaş - Serik Belediyespor maçında ilk 11'ler

Giriş: 09.11.2022 19:47 Güncelleme: 09.11.2022 20:12

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Tayfur, Atiba, Kerem, Oğuzhan, Alli, Redmond, Muleka

Serik Bld: Mehmet, Fırat, Mehmet, İsmet, Hasan Ali, Sergen, Erdoğan, Oğuzhan, Burak, Sebahattin, Muhammet

BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak. Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı. Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

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BEŞİKTAŞ SERİK BELEDİYESPOR MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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