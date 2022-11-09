BEŞİKTAŞ SERİK BELEDİYESPOR MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Tayfur, Atiba, Kerem, Oğuzhan, Alli, Redmond, Muleka

Serik Bld: Mehmet, Fırat, Mehmet, İsmet, Hasan Ali, Sergen, Erdoğan, Oğuzhan, Burak, Sebahattin, Muhammet



BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak. Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı. Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.