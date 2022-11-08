Ankaragücü - Amed Sportif: 6-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında MKE Ankaragücü ile Amed Sportif kozlarını paylaştı. Mücadele 6-2'lik skorla Başkent ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Ankaragücü'nün gollerini 7 ile 45+2. dakikada Jese Rodriguez, 9. dakikada Sinan Osmanoğlu, 28. dakikada Ghayaz Zahid, 46. dakikada Anastasios Chatzigiovannis ve 74. dakikada Ghayas Zahid kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 85. dakikada Sinan Osmanoğlu(k.k.) ve 89. dakikada Taner Gümüş'ten geldi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, adını Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdırmış oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ