Ankaragücü - Amed Sportif: 6-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Amed Sportif karşı karşıya geldi. Başkent ekibinin sahasında oynanan mücadele 6-2'lik skorla Ankaragücü'nün lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Giriş: 08.11.2022 18:50 Güncelleme: 08.11.2022 18:59

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında MKE Ankaragücü ile Amed Sportif kozlarını paylaştı. Mücadele 6-2'lik skorla Başkent ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Ankaragücü'nün gollerini 7 ile 45+2. dakikada Jese Rodriguez, 9. dakikada Sinan Osmanoğlu, 28. dakikada Ghayaz Zahid, 46. dakikada Anastasios Chatzigiovannis ve 74. dakikada Ghayas Zahid kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 85. dakikada Sinan Osmanoğlu(k.k.) ve 89. dakikada Taner Gümüş'ten geldi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, adını Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdırmış oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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