Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları yarın, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 4. Eleme Turu mücadelelerini yönetecek hakemler de açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu programı ve hakemleri şöyle:
8 Kasım Salı
13.00 Kasımpaşa - 1461 Trabzon FK: Alper Akarsu
14.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: Levent Gümüşdere
14.00 Yeni Malatyaspor - Uşakspor: İlker Yasin Avcı
15.00 Corendon Alanyaspor - Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu
17.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç
19.00 Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor: Emre Kargın
21.00 Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Cihan Aydın
9 Kasım Çarşamba
13.00 Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor: Ayberk Demirbaş
13.00 Giresunspor - Ankaraspor: Yiğit Arslan
13.00 Ümraniyespor - Efeler 09: Burak Pakkan
14.00 Manisa FK - 23 Elazığ FK: Demokrat Özgür Güneş
14.00 Altınordu - Bodrumspor: Ozan Ergün
14.00 Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor: Feridun Daldaş
14.00 Boluspor - Tarsus İdman Yurdu: Erdem Mertoğlu
14.00 Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare: Safa Yılmaz
14.00 Eyüpspor - Düzcespor: Lütfullah Aslan
15.00 Samsunspor - Adanaspor: Onur Özütoprak
17.00 FTA Antalyaspor - Pendikspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.00 Beşiktaş - Serik Belediyespor: Turgut Doman
10 Kasım Perşembe
13.00 İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor: Murat Erdoğan
14.00 Tuzlaspor - Isparta 32: Süleyman Bahadır
14.00 Göztepe - Bucaspor 1928: Gürcan Hasova
15.00 Çaykur Rizespor - Kırklarelispor: Burak Olcar
17.00 Denizlispor - Şanlıurfaspor: Ali Yılmaz
19.00 Fatih Karagümrük - Kırşehir Futbol: Burak Şeker
21.00 Kayserispor - Sivas Belediyespor: Yasin Kol