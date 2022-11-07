Şölen başlıyor

Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ve Beşiktaş’ın da dahil olduğu 4. Tur, yarın 7 maçla stat alacak.

Giriş: 07.11.2022 06:50
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur karşılaşmaları yarın başlıyor. Kupanın favorilerinden Galatasaray'ın yarın Ofspor'u konuk edeceği karşılaşma saat 21.00'de oynanacak. Bir diğer favori Beşiktaş ise 9 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Serik Belediyespor ile Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Toplam 54 takımın katıldığı 4. Tur maçları tek maç eleme usulüyle yapılacak. Birbirinden çekişmeli 27 maçın 16'sı A Spor ekranlarından HD kalitesinde naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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