Şölen başlıyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur karşılaşmaları yarın başlıyor. Kupanın favorilerinden Galatasaray'ın yarın Ofspor'u konuk edeceği karşılaşma saat 21.00'de oynanacak. Bir diğer favori Beşiktaş ise 9 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Serik Belediyespor ile Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Toplam 54 takımın katıldığı 4. Tur maçları tek maç eleme usulüyle yapılacak. Birbirinden çekişmeli 27 maçın 16'sı A Spor ekranlarından HD kalitesinde naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.