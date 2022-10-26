SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarının programı belli oldu

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarının programı açıklandı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da rakipleriyle karşılaşacağı müsabakaların tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Giriş: 26.10.2022 16:59 Güncelleme: 26.10.2022 17:36

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmalarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıkladı. Galatasaray'ın 8 Kasım Salı günü Ofspor'u konuk edeceği karşılaşma saat 21.00'de oynanacak. Beşiktaş ise, 9 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Serik Belediyespor ile Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçları programı şu şekilde:

8 KASIM SALI

13.00 Kasımpaşa - 1461 Trabzon

14.00 Erzurumspor - Esenler Erokspor

14.00 Yeni Malatyaspor - Uşakspor

15.00 Alanyaspor - Sakaryaspor

17.00 Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

21.00 Galatasaray - Ofspor

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9 KASIM ÇARŞAMBA

13.00 Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

13.00 Giresunspor - Ankaraspor

13.00 Ümraniyespor - Efeler 09 Spor

14.00 Manisa FK - 23 Elazığ FK

14.00 Altınordu - Bodrumspor

14.00 Bandırmaspor - Karacabey Belediye

14.00 Boluspor - Tarsus İdman Yurdu

14.00 Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor

14.00 Eyüpspor - Düzcespor

15.00 Samsunspor - Adanaspor

17.00 Antalyaspor - Pendikspor

19.00 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

21.00 Beşiktaş - Serik Belediyespor

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10 KASIM PERŞEMBE

13.00 İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

14.00 Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

14.00 Göztepe - Bucaspor

15.00 Çaykur Rizespor - Kırklarelispor

17.00 Denizlispor - Şanlıurfaspor

19.00 Fatih Karagümrük - Kırşehir FK

21.00 Kayserispor - Sivas Belediye Spor

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