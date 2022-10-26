SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmalarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıkladı. Galatasaray'ın 8 Kasım Salı günü Ofspor'u konuk edeceği karşılaşma saat 21.00'de oynanacak. Beşiktaş ise, 9 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Serik Belediyespor ile Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

⚡️FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A KARŞI HAMLE | TIKLAYIN



Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçları programı şu şekilde:



8 KASIM SALI



13.00 Kasımpaşa - 1461 Trabzon



14.00 Erzurumspor - Esenler Erokspor



14.00 Yeni Malatyaspor - Uşakspor



15.00 Alanyaspor - Sakaryaspor



17.00 Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler



19.00 Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor



21.00 Galatasaray - Ofspor

💰GALATASARAY'A DEV TRANSFER PİYANGOSU | TIKLAYIN



9 KASIM ÇARŞAMBA



13.00 Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor



13.00 Giresunspor - Ankaraspor



13.00 Ümraniyespor - Efeler 09 Spor



14.00 Manisa FK - 23 Elazığ FK



14.00 Altınordu - Bodrumspor



14.00 Bandırmaspor - Karacabey Belediye



14.00 Boluspor - Tarsus İdman Yurdu



14.00 Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor



14.00 Eyüpspor - Düzcespor



15.00 Samsunspor - Adanaspor



17.00 Antalyaspor - Pendikspor



19.00 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor



21.00 Beşiktaş - Serik Belediyespor

🗣ÜNLÜ HOCADAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI! | TIKLAYIN



10 KASIM PERŞEMBE



13.00 İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor



14.00 Tuzlaspor - Isparta 32 Spor



14.00 Göztepe - Bucaspor



15.00 Çaykur Rizespor - Kırklarelispor



17.00 Denizlispor - Şanlıurfaspor



19.00 Fatih Karagümrük - Kırşehir FK



21.00 Kayserispor - Sivas Belediye Spor