Dev şölen sürüyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde, seri başı listedeki 13 Süper Lig ekibi dahil olmak üzere toplamda 54 takım yer aldı. Kastamonuspor'u eleyen G.Saray'ın Ofspor'la eşleştiği dev organizasyonda, Beşiktaş ise Serik Belediyespor'la eşleşti. 8-9-10 Kasım tarihlerinde, tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda kazanan ekipler, 32 takımın yer alacağı 5. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı her zaman olduğu gibi A Spor ekranlarından yaşanacak.



TURKUVAZ'A TEŞEKKÜR

Kura çekimi öncesi konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun önemli marka değerlerinden birinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu belirtti. Organizasyonun değerini daha ileriye taşımak istediklerini vurgulayan Büyükekşi, "Ülkemizin yanı sıra dünyada da izlenecek bu turnuva olması için elimizden gelen her desteği veriyoruz. Yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya'ya ve sponsor Ziraat Bankası'na da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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