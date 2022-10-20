Kupada 4.Tur'a son 6 bilet!

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur maçları bugün oynanacak 6 maçla sona eriyor. Bugün de 4 maç şifresiz HD kalitesinde A Spor’dan yayınlanacak.

Giriş: 20.10.2022 06:50
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur maçları bugün oynanacak olan 6 karşılaşmayla sona eriyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanan, Galatasaray'la birlikte toplam 68 takımın katıldığı Türkiye Kupası 3. Tur'unda bugün de birbirinden çekişmeli tam 6 karşılaşma oynanacak. Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK, Yeni Malatyaspor- Ağrı 1970 Spor, Giresunspor-Amasyaspor ve Gaziantep FKSarıyer mücadeleleri, A Spor ekranlarında HD kalitesinde şifresiz olarak yayınlanacak.

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