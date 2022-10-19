Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. Kupanın favorilerinden olan Galatasaray, serüvenine bu turda başladı. Cimbom sahasında Kastamonuspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda tek hedef kazanarak adını 4. tura yazdırmak. Galatasaray Kastamonuspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş: 19.10.2022 19:50 Güncelleme: 19.10.2022 20:08

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. Kupanın favorilerinden olan Galatasaray, serüvenine bu turda başladı.

Cimbom sahasında Kastamonuspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda tek hedef kazanarak adını 4. tura yazdırmak.

Galatasaray Kastamonuspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

Kastamonuspor: Sefa, Ramazan, Kemal, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer, Mustafa, Amir, Efe

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın, Kastamonuspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turu karşılaşması saat 21.00'de A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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