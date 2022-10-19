Atmaca şov

Karadeniz temsilcisi, Bölgesel Amatör Lig’den rakibini Deniz, Bolasie ve Hurk’la 3-0 yenerek 4. Tur’a yükseldi. Kongolu yıldız Bolasie 1 gol, 1 asistle maça damga vurdu.

Giriş: 19.10.2022 06:50
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Çaykur Rize, evinde ağırladığı Bölgesel Amatör Lig'den Boyabat 1868'i 3-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı. Atmacalar 13'te Bolasie'nin pasında Deniz'le gol perdesini açtı. 3 dakika sonra bu sefer Bolasie ağları havalandırıp farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren yeşil-mavililer, 62'de Van Den Hurk'un penaltı golüyle maçın sonucunu ilan etti ve 4. Tur'a adını yazdırdı.

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