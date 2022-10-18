Adana Demirspor - Adıyaman FK maçı CANLI izle! Adana Demirspor Adıyaman FK canlı yayın | Ziraat Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 3. Tur maçında Adana Demirspor ile Adıyaman FK karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor.
Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan müsabakada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak.
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ADANA DEMİRSPOR - ADIYAMAN FK MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Abdurrahim, Semih, Mustafa, Bjarnason, Manev, İsmail, Arda Okan, Gulbrandsen, Dzyuba, Yusuf
Adıyaman FK: Ahmet, Tevfik Doğukan, Ömürcan, Ayberk, Alihan, Kerem Hakan, Haydar, Nihat, Yiğit, Burak, İbrahim Halil
ADANA DEMİRSPOR - ADIYAMAN FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - Adıyaman FK maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.