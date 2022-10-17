Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!
18 EKİM 2022 SALI
13:00 KASIMPAŞA – YENİ MERSİN İDMANYURDU | CANLI
15:00 ÇAYKUR RİZESPOR – BOYABAT 1868 SPOR | CANLI
17:30 YUKATEL KAYSERİSPOR – ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | CANLI
20:30 ADANA DEMİRSPOR – ADIYAMAN FK | CANLI
19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA
13:00 WEECOINS KIRKLARELİSPOR – 52 ORDUSPOR FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI
15:00 BOLUSPOR - FETHİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI
17:00 YILPORT SAMSUNSPOR – MUŞ 1984 MUŞSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI
19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR – DÜZCE CAM DÜZCESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI
21:00 GALATASARAY – GMG KASTAMONUSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI
20 EKİM 2022 PERŞEMBE
13:00 GENÇLERBİRLİĞİ – NİĞDE ANADOLU FK | CANLI
15:00 YENİ MALATYASPOR – BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | CANLI
17:30 BITEXEN GİRESUNSPOR – AMASYASPOR FK | CANLI
20:30 GAZİANTEP FK – SARIYER | CANLI