Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecana devam!

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda 2’nci eleme turu maçları programı açıklandı. Tek maç üzerinden oynanacak tur 27, 28 ve 29 Eylül’de yapılacak. Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanacak.

Giriş: 21.09.2022 06:50

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçlar 27, 28 ve 29 Eylül'de oynanacak.

A Spor'dan yayınlanacak maçların programı şöyle:

27 EYLÜL SALI
13.00 İnegölspor-Ağrı 1970 14.30 Ankaraspor-Kepez 14.30 Zong. Kömür-Gümüşhane 15.00 Somaspor-Efeler 09 15.00 Kocaelispor-Ayvalıkgücü 17.30 Balıkesirspor-Hacettepe

28 EYLÜL ÇARŞAMBA
13.00 Kastamonu-Nevşehir 14.00 Adıyaman-Bartınspor 14.00 Pazarspor-Fosfatspor 14.30 Niğde Anadolu FK-Yomra 14.30 1922 Konyaspor-Karaköprü 14.30 Etimesgut Bld.-Yalova 14.30 Serik-1954 Kelkit 14.30 Kırşehir Futbol-Kilis 14.30 Ankara DS-Karaman 15.00 Nazilli Bld.-Şile Yıldız 15.00 Çatalcaspor-Sapanca 15.00 Ergene-Karakoçan 15.00 Kuşadası-Bulvar 15.00 Sarıyer-Tepecik 15.00 Uşakspor-Arguvan 15.00 Afyonspor-Eynesil Bld. 15.00 Kırklarelispor-Siirt İl Ö.İ. 17.30 Şanlıurfaspor-Karşıyaka 20.00 Bursaspor-Boyabat

29 EYLÜL PERŞEMBE
14.00 Diyarbekirspor-Kars 36 15.00 Derincespor-Amasyaspor 17.00 Menemen FK-Bigaspor 20.00 Eskişehirspor-Muşspor

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