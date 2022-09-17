Kupada 2.tur şöleni

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri, kura çekimiyle belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp yetkilileri katıldı. Toplam 58 takımın yer aldığı 2. Turda müsabakalar, 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, 2. eleme turu kura çekim töreninde bir açılış konuşması yaptı. Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Grubu ile ana sponsoru Ziraat Bankası'na da teşekkür eden TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Türkiye'yi kucaklayan bu organizasyonu ilk turdan itibaren yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu ve A Spor ailesi turnuvaya büyük destek veriyorlar. Kupaya ismini veren, Türkiye'nin değerli markası Ziraat Bankası'nı da tebrik ediyorum. Şahsım ve TFF Yönetim Kurulu olarak hem Turkuvaz Grubu'na hem de Ziraat Bankası'na şükranlarımızı ifade etmek istiyorum" dedi.



2. TUR EŞLEŞMELERİ

İnegölspor-Ağrı 1970

Kırklareli-Siirt İÖİ

Eskişehirspor-Muşspor

Pazarspor-M.Fosfat

Kırşehir FK-Kilis Bld.

Ankaraspor-Kepez Bld.

Sarıyer-B.Tepecik

Çatalca-Sapanca

Nazilli Bld.-Şile Yıldız

Serik Bld.-Kelkit Bld.

Şanlıurfa-Karşıyaka

Niğde-Yomraspor

B.Derince-Amasya

Balıkesir-Hacettepe

Ankara Demir-Karaman

Adıyaman FK-Bartın

E.Velimeşe-E.Karakoçan

Kastamonu-Nevşehir Bld.

Uşak-Malatya Arguvan

Zonguldak Kömür-Gümüşhane

Afyonspor-Eynesil Bld.

Somaspor-Efeler

Bursaspor-Boyabat 1868

1922 Konya-K.Karaköprü Bld.

Kuşadasıspor-Bulvarspor

Menemen FK-Bigaspor

Kocaelispor-Ayvalıkgücü Bld.

Etimesgut Bld.-Yalovaspor

Diyarbekirspor-Kars 36