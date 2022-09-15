Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tura son 6 bilet

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme turu bugün oynanacak 6 maçla sona erecek. 1. Eleme turunda 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden 1'er amatör takım olmak üzere toplam 52 takım kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda bugün saat 13.00'te Niğde Anadolu- Kahramanmaraşspor ve saat 15.45'te Çatalcaspor- Edirnespor karşılaşmaları A Spor'dan yayınlanacak.

GÜNÜN MAÇLARI:

13.00 Niğde And. FK-K.Maraş A SPOR

14.30 M.Fosfat-B.Özgüzeldere

15.00 Nevşehir Bld.-Yozgatspor 1959

15.00 Karaman FK-Burdur MAE Üni.

15.00 1074 Çankırı-Boyabat 1868

15.45 Çatalca-Edirnespor A SPOR