İşte taraftar

İşte şampiyon, işte taraftar... Sivassporlu futbolseverler, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesinde tarihi bir güne tanıklık etti. Sivas'tan ve farklı şehirlerden takımlarını desteklemek üzere kente gelen taraftar ile İstanbul'da yaşayan Sivaslılar güçlerini birleştirdi. Dev finalde takımlarına 12. adam gibi destek verdi. Stadyumda kendilerine ayrılan bölümün büyük bölümünü dolduran kırmızı-beyazlı futbolseverler, 33. dakikada yenen golle 1-0 geriye düşmelerine rağmen takımlarını desteklemeyi bırakmadılar. 60'ta Appindangoye'nin beraberlik golüyle coşan Sivaslılar, 95'teki Gradel'in golüyle şaha kalktı. 107'de İlhan Parlak'ın golü üzse de 113'te Konate kupayı müjdeledi. 3-2'lik zaferle kupayı kazanan Yiğidolar, büyük bayram yaşadı.