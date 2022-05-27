Kayserispor Sivasspor maçı sonrası Hikmet Karaman'dan mağlubiyet yorumu: Çok üzgünüz!

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor'a 3-2 mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası finalinni ardından açıklamalarda bulundu. Karaman, "Çok üzgünüz. Öne geçtik, sonra beraberliği yakaladık. Çok basit bir gol yiyip yine geri düştük." dedi.

Giriş: 27.05.2022 00:42 Güncelleme: 27.05.2022 00:48

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor'a 3-2 mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası finalinni ardından açıklamalarda bulundu.

Karaman şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüz. Öne geçtik, sonra beraberliği yakaladık. Çok basit bir gol yiyip yine geri düştük. Bazen oyuncular dalabiliyorlar maç içinde. Taçtan gol yedik.

2-2'den sonra oyunu vermeyeceksin, bitti. Bu şekilde gol yiyip elenmek üzüyor. Kayseri'den 200 otobüs geldi. Gelen taraftarlara teşekkür ediyoruz, Sivasspor'u da kutluyoruz.

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