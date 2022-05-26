Kayserispor Sivasspor maçı öncesi Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Tarih yazacağız!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası finalnide oynayacakları Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

Bizim için final gibi final maçı. Tarih yazmış olacağız kazanırsak. Sivas'a armağan etmek istiyoruz kupayı. Bütün oyuncular da bunun farkında.

Bu maçın telafisi yok. Mutlaka iyi bir sonuçla bitirmemiz gerekiyor. Kayserispor bir tane kazanmış, bizim de bir tane kazanmamız gerekiyor. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı almak istiyoruz.