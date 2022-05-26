Kayserispor Sivasspor maçı öncesi Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu: Kupayı kazanmak istiyoruz!

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Karaman, "Tarihimizdeki ikinci finalimiz. Kupayı kazanmak istiyoruz, net. Takım olarak hazırız, onlar da bizi iyi tanıyor. Oyuncularıma güveniyorum." dedi.

Giriş: 26.05.2022 20:19 Güncelleme: 26.05.2022 20:30

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Bir Anadolu derbisi. Anadolu'nun iki komşu şehri karşılaşıyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Önce dostluk, en büyük temennimiz bu.

Sivasspor da zor maçlar oynayarak buraya geldi. Tarihimizdeki ikinci finalimiz. Kupayı kazanmak istiyoruz, net.

Takım olarak hazırız, onlar da bizi iyi tanıyor. Oyuncularıma güveniyorum. 2 aydan beri bu maç için hazırlanıyoruz. İnşallah kupayı alıp Kayseri şehrine götüreceğiz. Berna Başkana, kadın bir başkana bu kupa yakışır.

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