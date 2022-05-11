SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Sivasspor - Alanyaspor maçı için geri sayım devam ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek iki takım da maçın galibi olmak istiyor. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor - Alanyaspor maçının ilk 11'leri kim? İşte rövanş maçının detayları...

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Fredrik, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

ALANYASPOR: Marafona, Fer, Efecan, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.

SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rçvanş maçında kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak.