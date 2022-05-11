Sivasspor - Alanyaspor maçı CANLI izle! Sivas Alanya maçı canlı yayın | Türkiye Kupası maçı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanşında Sivasspor sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Her iki takım da final biletinin sahibi olmak için sahaya çıktı. Kritik mücadelede tur atlayan taraf finalde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı Sivasspor 2-1 kazanmıştı. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 11.05.2022 20:27

Sivasspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kozlarını paylaşıyor. İki takım da tur atlayan taraf olup adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral yapıyor .Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Fredrik, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

ALANYASPOR: Marafona, Fer, Efecan, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan.

SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Alanyaspor maçı 20.30'da başladı. Zorlu müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıktığı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak.

EN SON HABERLER

Sivasspor'un golü ofsayta takıldı! İşte pozisyon
Sivasspor - Alanyaspor maçı CANLI izle! Sivas Alanya maçı canlı yayın | Türkiye Kupası maçı izle
Sivasspor - Alanyaspor maçı öncesi Felipe Sanchez Mateos: Bizim amacımız...
SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu
Berna Gözbaşı: Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor...
BİZE ULAŞIN