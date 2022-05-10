Abdullah Avcı'dan Kayserispor maçı sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, 1-0'ın rövanşında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın o sözleri...

Giriş: 10.05.2022 20:09 Güncelleme: 10.05.2022 20:19

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, 1-0'ın rövanşında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri;

Kayserispor, bu sezonu iyi geçirdi. Kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı elediler. Oynadığımız maçlar denk geçti. İyi bir takıma karşı oynayacağız.

Bu sezon oynadığımız 3 müsabaka var Kayserispor ile. O maçları analiz ederek bu maça hazırlandık.

Umarım ikinci hedefimiz olan kupada finale adımızı yazdırırız.

Trabzonspor'un, 9 tane Türkiye kupası var. 10. hedefimiz. Trabzonspor'un olduğu yerde hedef vardır. Geldiğimizden bu yana Süper Kupa, lig, önümüzde de kupa var. Ne varsa önümüzde almaya çalışacağız.

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