ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Yarı finalde Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Ali Şansalan yönetiyor. İki takım da rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı saat 20:30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Novais, Efecan, Umut, Emre, Tayfur, Eduardo.

Sivasspor: Ali, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

İVASSPOR NASIL GELDİ?

Yiğidolar, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Sivas temsilcisi, 5. Turda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek son 16 turuna çıktı. Bu turda ise kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Bandırmaspor mücadelesini 4-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Karagümrük'ü 1-0'la geçen Yiğido, yarı finale adını yazdırmayı başardı. Tarihinde bu kupayı henüz müzesine götüremeyen Sivasspor, bu sene kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.

ALANYASPOR KUPAYA 4. TURDAN BAŞLADI

Alanyaspor, kupa macerasına 4. turdan başladı. Bu turda Osmaniye FK'yı 6-0 ile geçen Alanya, 5. Tur'da Mardin 1969'u 5-0 yenerek tur atladı. Alanya ekibi, son 16 turunda ise Adana Demirspor karşısında 4-2 galip gelerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde ise Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Leke James ve Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giymiyor.

KUPADA 4. RANDEVU

Sivasspor ile Alanyaspor,, Türkiye Kupası'nda 4. kez birbirlerine rakip oldu. Daha önce oynanan 3 karşılaşmada 1 defa Sivasspor, 1 kez de Alanyaspor galip gelirken, 1 maç ise beraberlikle sona ermişti. Kupada oynanan müsabakalarda Sivasspor 5 defa rakip fileleri havalandırırken, Alanya temsilcisi de 3 gol attı.