Alanyaspor - Sivasspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarında devam etti. İkinci yarı final maçında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 2-1 kazandı.

Alanyaspor, 6. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle öne geçerken, Sivasspor'un galibiyet sayılarını 32. dakikada Yatabare ile 90+2'de Kerem Atakan Kesgin kaydetti.

SİVASSPOR 10 KİŞ KALDI!

Sivasspor'un beraberlik golünü atan Yatabare, 59. dakikada önce yaptığı faul, ardından da itirazları nedeniyle iki sarı kart birden görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.

RÖVANŞ SİVAS'TA

Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki rövanş mücadelesi, 10 veya 11 Mayıs'ta Sivas'ın ev sahipliğinde oynanacak.