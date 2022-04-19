TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE A SPOR 📺 | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Ligin lideri Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. İki takım da sahadan galip ayrılıp rövanşa avantajla çıkmak istiyor.
📺TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Kayserispor maçı saat 20.30'da başladı ve A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Kouassi, Visca, Cornelius
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic
🏆TRABZONSPOR'UN KUPA YOLU
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda başlayan Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.
🏆KAYSERİSPOR'UN KUPA YOLU
Ziraat Türkiye Kupası'na 3. tur maçıyla start veren Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.