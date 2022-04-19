TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Türkiye Kupası'nda avantaj peşinde! İşte Abdullah Avcı'nın Kayseri maçı 11'i

Süper Lig'de 11 puan farkla zirvede yer alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bu akşam Kayserispor'u ağırlayacak. Şenol Güneş Stadı'ndaki mücadele 20.30'da başlayacak. Lig şampiyonluğunun yanına Türkiye Kupası'nı da eklemek isteyen bordomavililer rövanş için avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Galibiyet, lig için de moral olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk 11'de hafta sonundaki Adana Demirspor maçını da düşünerek rotasyona gitmesi bekleniyor.

37 SEZONLUK HEDEF

Hücum hattında Fode Koita ve Kouassi, orta sahada Manolis Siopis formaya yakın isimler. Savunmada da Ahmetcan Kaplan ve İsmail'in şans bulması bekleniyor. Fırtına bu sezon sarıkırmızılı rakibiyle ligde oynadığı iki maçı da 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı. En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

TRABZONSPOR NASIL GELDİ?

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, Son 16 Turu'nda deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederken, çeyrek finalde de Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finalist oldu.

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'I ELEDİ

Kayserispor 3. turdan başladığı kupa serüveninde sırasıyla Artvin Hopa (3-0), Iğdır FK (4-0), 68 Aksaray Bld.'yi (4-0) saf dışı bıraktı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de on kişiyle 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Beşiktaş'ı yine deplasmanda 2-1 yenip yarı finale çıktı.

9 KEZ KAZANDI

Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaştı. En son 2019- 20 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren Fırtına, aynı sezon lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'yı da kazanmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da kariyerinin ilk kupası oldu.

TRİBÜNLER YİNE DOLU

Kupa maçının biletlerine ilgi yine büyüktü. Şenol Güneş Stadı'nda tribünlerin bu akşam da dolması bekleniyor. 30 binin üzerinde taraftar bordomavili takıma final yolunda destek verecek.

ŞÖLEN 20.30'DA A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı Turkuvaz Medya, kupa şölenini futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Trabzon ile Kayserispor arasındaki yarı finalin ilk maçı bu akşam 20.30'dan itibaren A Spor'da naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, A. Ömür, Kouassi, Nwakaeme, Koita

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Emrah, Bertolacci, Campanharo, Gavranovic, Thiam

Yunus Emre SEL