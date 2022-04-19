Abdullah Avcı Trabzonspor Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor galibiyetinin ardından konuştu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Kayserispor ligde rahatlamış ve kupayı hedef koymuş bir takım. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek buraya geldi. Bu maçın ve geçen hafta sonundaki Karagümrük maçında beni mutlu eden şey; oyunun içinde kalmak, topa hakim olmak. Oyun olarak hiç sallanmadık, oyunu domine ettik. Taraftarımıza destekleri, oyun içine katkıları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Mutlu sona az kaldı. O destek, enerji ve sabırlarına devam etsinler. Hep beraber kutlayacağız. Martta niye olmadı diye üzülmesinler, Nisan ayındayız şu an.

Son aylarda sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşadık. Hamsik'ten 2 ay faydalanamadım. Savunma solunda 8 tane isim kullanmak zorunda kaldık.

Djaniny'de problem olduğunu düşünmüyorum. Onun gözüyle ilgili sıkıntısı vardı. Yarın idmanda olur. Nwakaeme'nin durumu yarın MR'dan sonra ortaya çıkar. Tam net, bir şey söylemek doğru değil. Sağlık kurulu açıklama yapacaktır.