Final Olimpiyat'ta

Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.45’te oynanacak.

Giriş: 05.04.2022 06:50
TFF Yönetim Kurulu, Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Türkiye Kupası'nda yarı finalde Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor eşleşmeleri gerçekleşti. Kupada, çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final 1. maçları 19 ve 20 Nisan'da, 2. maçlar ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak.

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