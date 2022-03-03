Alanyaspor-Gaziantep FK maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek son takım bugün belli oluyor. Oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor yarı final bileti alan takımlar olmuştu. Son yarı final bileti için Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan, Norja, Novais, Emre Akbaba, Efecan, Umut, Diedhiou, Candeias

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Sagal, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?

Başlama düdüğü 20.30'da çalan Alanyaspor-Gaziantep FK maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden de naklen izleyebilirsiniz.