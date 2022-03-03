Alanyaspor-Gaziantep FK: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek final turunun son karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında gülen taraf Alanyaspor olurken yarı final biletinin de sahibi oldu. İşte detaylar...

Giriş: 03.03.2022 23:15 Güncelleme: 03.03.2022 23:16

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek final etabının son karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, uzatma dakikalarında Alanyaspor eşitliği bozarak gülen taraf oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren gol mücadelenin 74. dakikasında Tayfur Bingöl ve 102. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü ise 90+2. dakikada Djilobodji kaydetti.

Bu skorla Alanyaspor, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor'dan sonra adını yarı finale yazdıran son ekip oldu.

EN SON HABERLER

Alanyaspor-Gaziantep FK: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET
Beşiktaş - Kayserispor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)
Beşiktaş Kayserispor maçı sonrası Önder Karaveli açıklamalarda bulundu! "Söylenecek fazla bir şey yok"
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Trabzonspor mesajı!
Cenk Gönen'den savaş mesajı! "Ukrayna'da bulunan ağabeyim..."
BİZE ULAŞIN