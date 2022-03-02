Sivasspor - Fatih Karagümrük: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallerin ikinci maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Sivasspor rakibini 1-0 mağlup ederek Trabzonspor'un ardından kupada yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
Yiğidolara turu getiren golü 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.
RAKİBİ ALANYA VEYA GAZİANTEP OLACAK
Sivasspor'un yarı finaldeki rakibi 3 Mart Perşembe günü oynanacak Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından belli olacak. Alanya'daki mücadeleyi kazanacak olan takım final yolunda Yiğidolarla eşleşecek.
İŞTE SİVAS'A TURU GETİREN GOL: