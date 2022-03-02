Sivasspor - Fatih Karagümrük: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Sivasspor, rakibini 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Yiğidolara turu getiren golü Mustapfa Yatabare kaydetti.

Giriş: 02.03.2022 18:58 Güncelleme: 02.03.2022 19:15

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallerin ikinci maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Sivasspor rakibini 1-0 mağlup ederek Trabzonspor'un ardından kupada yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Yiğidolara turu getiren golü 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

RAKİBİ ALANYA VEYA GAZİANTEP OLACAK

Sivasspor'un yarı finaldeki rakibi 3 Mart Perşembe günü oynanacak Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından belli olacak. Alanya'daki mücadeleyi kazanacak olan takım final yolunda Yiğidolarla eşleşecek.

İŞTE SİVAS'A TURU GETİREN GOL:

EN SON HABERLER

Sivasspor - Fatih Karagümrük: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
GOL | Sivasspor 1-0 Karagümrük
Kupa maçında sakatlık! Fatih Karagümrüklü Fabio Borini ambulansla hastaneye götürüldü
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR CANLI YAYIN İZLE
Sivasspor Karagümrük maçı CANLI
BİZE ULAŞIN