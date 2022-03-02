Beşiktaş Kayserispor maçı öncesi Önder Karaveli açıklamalarda bulundu! "Oyunumuz gelişti"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin açıklamaları:

Kayserispor ligde son 2 ayın en formda takımlarından biri. Bizim de oyunumuz iki haftada gelişti, moralimiz arttı. Bugün sahada kazanmak ve yarı finale kalmak istiyoruz.

Alex'e sadece benim dokunuşum değil, sakatlığını atlatması da etkili oldu. Son oyunlarda bizim hücum gücümüzde en büyük destekçi. Alex her zaman kaleye yakın olmalı. Alex, gole ve gol attırabileceği pozisyonlarda etkili bir oyuncu.

Ligde kolay maç yok, kupada da yok. Kupadaki maçları da izledik, umarım sağlıklı bir şekilde biter ve biz yarı finale kalırız.