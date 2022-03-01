SPOR HABERİ - Türkiye Kupası'nda şölen sürüyor! İşte haftanın programı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Son 8'deki ilk maçta Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. 20.00'de başlayacak mücadele, A Spor'dan yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final heyecanı, yarın Sivasspor- Karagümrük ve Beşiktaş-Kayserispor maçlarıyla sürecek. Perşembe günü ise son maçta Alanyaspor ile Gaziantep FK karşılaşacak. 4 karşılaşma sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan; ikinci maçları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak. Yerinin daha sonra belli olacağı 26 Mayıs Perşembe günkü finalde ise kupa sahibini bulacak.

Bugün: Trabzonspor-Antalyaspor / 20.30

Yarın: Sivasspor-F. Karagümrük / 17.00

Beşiktaş-Kayserispor / 20.30

Perşembe: Alanyaspor-Gaziantep FK / 17.00