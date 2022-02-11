Alanya turladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor ve Adana Demirspor karşılaştı. Mücadelenin 22. dakikasında Borja'nın ortasıyla topla buluşan Eduardo, Alanyaspor'u öne geçirdi: 1-0. Konuk ekip, 39'uncu dakikada Erhun'un vuruşuyla eşitliği sağladı: 1-1. Karşılaşmanın normal süresi bu sonuçla geçildi. Uzatmaların 105. dakikasında Alanyaspor, Efkan'la penaltıdan yararlanamadı. Seri penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Alanyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

Giriş: 11.02.2022 06:50

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor ve Adana Demirspor karşılaştı. Mücadelenin 22. dakikasında Borja'nın ortasıyla topla buluşan Eduardo, Alanyaspor'u öne geçirdi: 1-0. Konuk ekip, 39'uncu dakikada Erhun'un vuruşuyla eşitliği sağladı: 1-1. Karşılaşmanın normal süresi bu sonuçla geçildi. Uzatmaların 105. dakikasında Alanyaspor, Efkan'la penaltıdan yararlanamadı. Seri penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Alanyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

SERİYİ DEVAM ETTİRDİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir grafik çizen Alanyaspor, üst üste 3. kez çeyrek finale kalmayı başardı. 2019-2020 sezonunda finale kadar çıkan turuncuyeşilliler, Trabzonspor'a mağlup olarak kupayı kaçırmıştı. Alanyaspor geçen yıl ise yarı finalde Antalyaspor'a elenmişti.

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