Beşiktaş - Göztepe maçı sonrası Ersin Destanoğlu'dan penaltı açıklaması!

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş sahasında ağırladığı Göztepe'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu penaltı atışlarında kalesinde devleşti ve takımına turu getiren isim oldu. Penaltı atışlarını karşılaşmadan önce çalıştığını ifade eden genç file bekçisi, ""Kim nereye atıyor çalıştım. Bundan dolayı kurtardım." dedi. İşte o sözler...

Giriş: 11.02.2022 00:02

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi elediği maçta turu getiren penaltı atışlarını kurtaran Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç kaleci yaptığı açıklamada, "Dersime iyi çalışıyorum, bu sayede penaltılarda fark yaratabiliyorum. Turu geçmemiz gereken bir maçtı. İyi oynadık. 120 dakika sonunda penaltılarda desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Amacım taraftarımızı mutlu etmek. Onlar bizi hep desteklemeye geliyorlar. Biz de takım olarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz." sözlerini kullandı.

"KİM NEREYE ATIYOR ÇALIŞTIM"
Penaltı atışlarını maçtan önce çalıştığını belirten Ersin, "Kim nereye atıyor çalıştım. Bundan dolayı kurtardım." diyerek açıklamalarını noktaladı.


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