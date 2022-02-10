BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺| Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Yasin Kol yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Giriş: 10.02.2022 19:25 Güncelleme: 10.02.2022 19:46

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belirleneceği son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. İki takım da tur biletini kaparak kupadaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Göztepe maçıyla ilgili tüm detaylar...

İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Teixeira, Larin

Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanic, Ndiaye

⚽BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak Beşiktaş - Göztepe karşılaşması 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

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