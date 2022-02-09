Tur Gaziantep'in!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün oynanan günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK, rakibi Kasımpaşa'yı kupanın dışına itti: 2-1. Mücadeleye hızlı başlayan Kasımpaşa, 31. dakikada Mortadha Ben Ouannes'in golüyle öne geçti. Geriye düştükten sonra baskısını artıran misafir ekip ise 42'de Harun Tekin ile Uros Spajic'in çarpışması sonucunda topu önünde bulan Joao Figueiredo'nun topu boş kaleye göndermesiyle beraberliği yakaladı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

YÜKLENDİ OLMADI

İkinci devrekarşılıklı ataklarla start alırken, iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı. Ancak 81'de tur Antep'in ayağına geldi. Kasımpaşa'da Mortadha penaltı yaptırıp kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gaziantep FK'da ise beyaz noktaya gelen Maxim atışı gole çevirdi. Kasımpaşa kalan sürede yüklense de golü bulamadı; Antep çeyrek çıktı.

BULUT: ÖZ GÜVEN DE KAZANDIK

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, aldıkları galibiyetin öz güven açısından çok önemli olduğunu belirtti. Bulut, "Deplasmanda olmamıza ve geriye düşmemize rağmen maçı çevirdik. Umarım bunun etkisi lige de yansır. Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2 KEZ GERİDEN GELDİ

Gaziantep FK bu sezon kupada 3 maça çıkıp bunların 2'sini geriden gelip çevirdi. Turnuvaya 4. turda başlayan G.Antep, Sakarya karşısında geriye düşüp ardından 3-1'lik skorla turlamıştı. Antep, 5. turda ise Bursaspor ile karşılaşıp penaltılarda rakibini elemişti.

-Son dönemde ligde çıkış yakalayan Kasımpaşa ivmeyi kaybetti. İstanbul ekibinin, ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi son oynadığı Trabzonspor maçıyla bitmişti. Paşa, dün de yenilip üst üste 2. kez mağlup oldu.